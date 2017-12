Rajoy i Puigdemont, a la llista de perdedors del 2017 de 'Politico Europe'

Última actualització Dijous, 28 de desembre de 2017 14:00 h

Al seu costat hi ha Angela Merkel, Martin Schulz i Theresa May

Redacció | Carles Puigdemont i Mariano Rajoy, els que se n'han sortit pitjor aquest 2017. Així ho recull el prestigiós digital Politico Europe, un dels mitjans referents a Brussel·les. Però no estan sols. Al seu costat hi ha Angela Merkel, Martin Schulz i Theresa May.

"Les eleccions a Catalunya no tenen un guanyador clar. Però no hi ha cap dubte de qui n'ha sortit pitjor". D'aquesta manera enceta el digital les dures crítiques contra Rajoy, que assegura que és tres vegades perdedor: davant dels independentistes que volia frenar, davant el seu propi partit i davant del seu rival, Ciudadanos.

Però les crítiques a Puigdemont, no es queden curtes. "Fregant el pal". Resumeixen així l'any 2017 per a Puigdemont. "Va esdevenir el centre d'atenció mundial a finals de setembre i principis d'octubre com a part de l'intent fallit de declarar Catalunya independent d'Espanya".



També recull que "les escenes de violència contra les urnes van commocionar el món, però Madrid va aconseguir que els resultats no es poguessin verificar". El digital subratlla que el president se n'ha sortit bé a les darreres eleccions però que "encara no està car si pot tornar al seu país".