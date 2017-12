El PNB insta al PP a canviar d'actitud a Catalunya per donar suport als pressupostos

Última actualització Dijous, 28 de desembre de 2017 15:00 h

El portaveu basc al Senat afirma que aprovar-los ara "seria incomprensible"

Redacció | El PNB no mourà fitxa amb els Pressupostos Generals de l'Estat fins que el PP no canviï d'actitud a Catalunya. Així ho ha anunciat el portaveu del PNB al Senat, Jokin Bildarratz, que ha afirmat que el partit "no té res a dir o fer" sobre els comptes generals fins que el PP "no canviï la seva actitud" a Catalunya, més enllà de treure el 155.

El president Puigdemont amb el lehendakari Urkullu a Gernika © ACN Comparteix Tweet

Els populars "sempre intentaran pressionar però el nostre missatge és molt clar", ha reblat Bildarratz en una entrevista a Onda Basca recollida per Europa Press.

En aquest sentit, ha assenyalat que l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat s'ha allargat per l'aplicació del 155 i per l'actitud amb què el gobierno "afronta la política" catalana.



Per això, ha dit que han d'esperar a veure com evoluciona la situació i com es conforma el Govern perquè encara hi ha "moltes incògnites". Bildarratz ha explicat que perquè el PNB pugui arribar a acords pressupostaris amb el PP, "la ciutadania basca ho ha d'entendre". I en aquests moments, "amb la intervenció i l'actitud que està tenint el PP, junt amb la del PSOE i C's a Catalunya, seria incompressible", ha sentenciat.



D'altra banda, el portaveu del PNB al Senat creu que la solució a Catalunya passa per la via del diàleg. I en aquest punt, ha acusat els partits del 155 de posar-se una bena als ulls. "No han entès que si més de dos milions de persones van anar a votar o van intentar votar l'1-O és perquè i ha una voluntat d'anar en una direcció", ha afirmat Bildarratz, que ha afegit que les eleccions del 21-D van confirmar-ho. "Però fins que no acceptin aquesta realitat, poc hi ha per fer", ha sentenciat.

