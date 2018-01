Aquestes són les feines que no existien fa cinc anys

Última actualització Dilluns, 1 de gener de 2018 17:30 h

L'impacte de les noves tecnologies en el mercat laboral i la seva evolució ha impulsat la creació de nous llocs de treball

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



A.S. | L'evolució de les tecnologies i el seu impacte al mercat laboral ha impulsat la creació de noves feines que fa uns anys no existien i que fins i tot, eren inimaginables. En l'actualitat però, s'han convertit en una part essencial per al desenvolupament d'una empresa.

Ordinador amb un candenat © maxpixel Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes economia, empreses, Feina, ocupació, societat

Sense anar més lluny, el sector del ecommerce és un dels grans protagonistes del sector tecnològic i de la digitalització de la societat. I el seu èxit ha servit també per revolucionar la logística. Per tant, el mercat laboral, no s'ha escapat d'aquesta transformació. El comerç electrònic requereix cada vegada més perfils professionals tecnològics, especialment experts en Big Data.

Segons expliquen des de Manomano.es , el marketplace especialitzat en bricolatge i jardineria, la manera en què les noves tecnologies estan canviant el món de l'empresa troba la seva màxima expressió en àmbit laboral: "Qualsevol negoci que vulgui competir necessita comptar amb perfils professionals tan nous i especialitzats, que alguns d'ells ni tan sols existien fa 5 anys".

Tal com expliquen els de Manomano.es aquest tipus de professionals faciliten millorar l'experiència d'usuari, accelerar el desenvolupament de l'empresa, i fer evolucionar el seu mercat a una velocitat vertiginosa. Són perfils molt específics que, a poc a poc, es van implantant en totes les empreses.



Les necessitats de les empreses



Growth Hackers. S'ocupen del creixement empresarial a través de diversos instruments de màrqueting online, xarxes socials i estratègies ben definides. És una professió molt coneguda als Estats Units, però no tant a Europa, i en particular a Espanya, on encara són molt pocs. Startups, pimes i grans empreses busquen growth hackers per optimitzar els costos i aprofitar els recursos que ofereix el món online.

Data Scientist. Avui dia, totes les empreses es veuen obligades a manejar enormes quantitats de dades que necessiten ser analitzats, compresos, tractats i transformats amb l'objectiu d'incrementar vendes, conèixer al client i optimitzar processos i missatges. Aquesta és, precisament, la funció d'un Data Scientist, per la qual cosa el tipus de perfil que cobreix aquestes necessitats ha de tenir coneixements analítics, de programació i de lògica.

En general, estan formats en matemàtiques i estadística. El Data Scientist s'ha convertit, gràcies a la seva capacitat per analitzar i interpretar dades, en una figura professional molt important i buscada per les empreses. Tots els analistes coincideixen en un punt: un dels problemes dels pròxims anys serà la diferència entre l'alta demanda de Data Scientist i la baixa oferta.



Organitzar i liderar equips

Data Engineer. Aquest enginyer és el que organitza les dades perquè el perfil anteriorment esmentat, el Data Scientist, les analitzi. Per a això té com a principal objectiu el correcte emmagatzematge de les dades, el seu processament i la preparació dels mateixos per a la seva posterior consulta. Això permet que els científics de dades puguin centrar-se en l'anàlisi i el descobriment de noves relacions, i no dedicar temps en els processos anteriors.

Scrum Masters. Aquest és un dels rols més nous, per la qual cosa no és fàcil trobar professionals amb aquest perfil. És la persona que lidera els equips a l'apartat de gestió de projectes.

La missió del Scrum Master és que aquests equips aconsegueixin els seus objectius fins al moment de finalització del projecte, eliminant qualsevol dificultat que pugui sorgir.

UX Designer. Aquest professional s'ocupa de la pàgina web i de l'experiència d'usuari. La seva principal tasca és fer evolucionar la web en funció de les expectatives, tant dels usuaris actuals com dels futurs clients. Per a això detalla als desenvolupadors les funcions tècniques que han de dur a terme per fer evolucionar la pàgina. Té com a objectiu creuar els problemes plantejats pels usuaris per tal de crear solucions adaptades a ells. És un perfil cada vegada més comú en el sector de les startups, però encara força desconegut en general.



El bon rotllo, l'element central

I per últim, però no per això menys important, el Happiness manager. És un perfil cada vegada freqüent en les empreses i, tal com indica el seu nom, el seu objectiu és que els treballadors se sentin a gust i siguin feliços. De quina manera treballa? Com ho aconsegueix? Pot ser l'encarregat d'organitzar tot tipus d'activitats, pensar idees perquè l'oficina sigui un lloc més còmode, organitza cursos, compra materials, reorganitzar espais, contractar gent, per exemple, massatgistes per als treballadors.

Expliquen des de Manomano.es que, a més d'aquests perfils, s'estan creant molts altres llocs de treball: "Per exemple, en la nostra empresa tenim un expert en YouTube, un especialista SEO i, òbviament, experts de Webmarketing".

Notícies relacionades