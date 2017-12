Els jubilats catalans cobren 674 euros menys de mitjana

Última actualització Dijous, 28 de desembre de 2017 16:00 h

Entre el 2010 i el 2017 la inflació a Catalunya ha pujat un 9,7% mentre que una pensió de més de mil euros al mes només s'ha incrementat el 4,7%

ACN | La crisi econòmica que va començar el 2008 més la reforma del sistema de les pensions que va entrar en vigor el 2014.

Aquesta ha tingut un impacte negatiu en l'evolució de les pensions entre el 2010 i el 2017 que ha suposat que cada pensionista català hagi cobrat de mitjana aquest any 673,87 euros menys en la seva nòmina de jubilació anual, segons l'estudi Pensionistes. Mínim 12 anys per recuperar el poder adquisitiu perdut elaborat per la UGT.La xifra surt de calcular l'evolució de l'IPC entre el 2010 i el 2017 a Catalunya, que ha suposat un increment del 9,7% en el període estudiat, mentre que la revalorització decretada pel govern espanyol ha estat només del 4,7% per una pensió mitjana de més de mil euros.