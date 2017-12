[Vídeo] Un tertulià sobiranista compara Felipe VI amb un capellà en directe des de la caverna

Última actualització Dijous, 28 de desembre de 2017 15:30 h

Andreu Pujol: "Parla de democràcia com quan un mossèn parla de sexualitat"

Gerard Sesé @gerardsese | L'historiador i expert en història de l'art, Andreu Pujol, que col·labora com a tertulià a diferents mitjans, va visitar ahir la cadena espanyola Cuatro per a participar en un debat d'actualitat. Sovint, quan un "no unionista" té la possibilitat de participar en aquestes tertúlies descol·loca i exaspera a la majoria dels allà presents (com segur també a l'audiència) motiu pel qual la presència de sobiranistes és escassa per no dir nul·la.

Dimarts vaig ser a @mananascuatro: "Me parece curioso ver a un rey hablando de democracia, que es como estos curas que hablan de sexualidad todo el día". pic.twitter.com/5tsYvhT8lo — Andreu Pujol (@Apujolmas) 27 de desembre de 2017

Andreu Pujol va participar ahir a Las Mañanas de Cuatro per a abordar l'actualitat política. Durant tot el debat, a part de portar el llaç groc en solidaritat amb els presos polítics que encara són a presó, l'historiador va encendre els ànims dels seus contrincants dialèctics. Especialment, els va treure de polleguera quan va fer referència al rei d'Espanya, Felipe VI, comparant-lo amb un capellà: "Em sembla curiós veure un rei parlant de democràcia, que és com aquests capellans que parlen de sexualitat tot el dia". Davant l'exasperació dels altres tertulians, Pujol va acabar recordant: "jo no l'he votat a aquest rei".