L'Ajuntament de Breda demana una reunió amb el rei de Tabarnia

Última actualització Dijous, 28 de desembre de 2017 17:00 h

Respon amb humor l'última esperpèntica proposta de l'unionisme més reaccionari

4 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | No hi ha res millor que l'humor com a arma per a combatre les idees escabroses i maquiavèl·liques de l'unionisme més reaccionari. És així com ha reaccionat l'Ajuntament de Breda, en mans del Republicà Dídac Molins, que amb un tuit carregat d'ironia ha demanat una reunió amb qui hauria de ser el rei de Tabarnia, l'actual delegat del Gobierno a Catalunya, Enric Millo.

Ajuntament de Breda © Ajuntament de Breda Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes ajuntament, breda, tabarnia

Humor davant la incultura unionista. Així ha volgut respondre l'Ajuntament de Breda la impetuosa proposta de Tabarnia. Segons la desgavellada idea que prové de la ultradreta més recalcitrant, Tabarna també inclouria la Selva Española, on hi ha Breda. És per això que des del perfil oficial de Twitter del consistori, han fet burla i mofa amb un divertit text i en castellà, perquè el puguin entendre els seus dirigents.

Sense anar més lluny, expliquen que "Nuestro alcalde Diego Manresa Molinos" (una traducció del nom català de l'alcalde Dídac Manresa Molins) celebra "la inclusión de Breda en la nueva comarca de la Selva Española, dentro de la comunidad autónoma de Tabarnia". A més, expliquen que demanen una reunció amb el "presidente Millo para hablar de las inversiones en el municipio durante el próximo 2018".





Nuestro alcalde Diego Manresa Molinos celebra la inclusión de Breda en la nueva comarca de la Selva Española, dentro de la comunidad autónoma de Tabarnia. Ha solicitado una reunión con el presidente Millo para hablar de las inversiones en el municipio durante el próximo 2018. pic.twitter.com/w11eHabieG — Ajuntament de Breda (@AjuntamentBreda) 28 de desembre de 2017

Notícies relacionades