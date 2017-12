C's busca complicitats amb Rajoy tot i l'estimbada del PP el 21-D

Les pressions sobre Arrimadas han anat de la mà del portaveu dels populars al Congrés, Rafael Hernando, i el secretari d’Organització del PSOE, José Luis Ábalos. Tots dos han recordat a Arrimadas que com a partit unionista amb més vots té la responsabilitat d’intentar formar un govern alternatiu a l’independentisme i l’han acusat de defugir la seva obligació.

La trobada es produeix en un moment en què tant el PP com el PSOE han incrementat la pressió a la cap de llista de Ciutadans, Inés Arrimadas, perquè obri contactes per explorar una investidura, malgrat la negativa del partit de Rivera a iniciar moviments adduint que la majoria absoluta independentista fa inviable qualsevol alternativa.

Segons aquestes fonts, la trobada ha servit per fer un “balanç de la situació política, especialment a Catalunya, després de les eleccions del 21D" en que els espanyolistes no sumen majoria absoluta. Diuen que Rajoy i Rivera han coincidit en la necessitat que el futur govern de Catalunya “respecti la Constitució i compleixi les lleis” i que l’aplicació de l’article 155 fins que es constitueixi el nou govern de Catalunya és una “garantia d’accés als serveis públics de tots els catalans”. D’altra banda, tots dos han parlat de la necessitat d’abordar de forma urgent un nou sistema de finançament durant el 2018.

No hi ha cap vot

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal