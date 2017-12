L'Ajuntament de Barcelona substitueix la pancarta per la llibertat dels presos polítics per un llaç groc

Sants innocents Barcelona Barcelona

28 de desembre de 2017, 18.44 h

Ada Colau s'està convertint en còmplice del 155. Quina vergonya! No era ella d'esquerres i tant ' de la gent'? Què fa que no posa la pancarta? Senyora, que dos homes pacífics i cívics estan a la presó per defensar els seus ideals! Que dos representants polítics escollits i reescollits pel poble de Catalunya es troben a la presó per complir el que van prometre al seu programa electoral i el que el poble català demanava de forma contundent a les urnes! Que l'altre govern legítim i escol... Llegir més