Colau apuja la T-10 fins als 10,20 euros

Sants innocents Barcelona Barcelona

28 de desembre de 2017, 18.33 h

Però, a veure, una senyora que es declara d'esquerres i verda no hauria de fomentar el transport públic per ser coherent amb la seva ideologia? El fet és que, des de que està aquesta senyora a l'Ajuntament, el transport públic va cada cop pitjor ( amb vagues infinites, cartells que dia sí i dia també van canviant el temporitzador quan els hi ve de gust, metros que es descuiden de parar a parades, busos seguits que en comptes de passar cada 20 minuts cada un passen els dos cada 40, busos ... Llegir més