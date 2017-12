El PP es desfà pel seu fracàs electoral: dimissions i crítiques internes a un discurs ''incendiari''

Última actualització Dijous, 28 de desembre de 2017 18:30 h

El president del Partit Popular a Osona demana a Albiol que dimiteixi

2 ( 2 vots ) Carregant Carregant



ACN/M.B| El president del Partit Popular a Osona, Jesús Cañas, ha decidit dimitir "per coherència política" arran dels nefastos resultats obtinguts pel partit a les eleccions del 21-D. Ho fa pels mateixos motius que el secretari d'Estudis del PP, Juan Arza, que ja havia dimitit i que va criticar durament la manera com els populars han encarat el procés sobiranista.

Cañas ha parlat dels "pitjors resultats" obtinguts per la formació a la comarca i ha apuntat que aquests podrien ser deguts a la implicació "gairebé nul·la" del partit a la zona i també a un discurs "poc moderador", o fins i tot "incendiari".



En les eleccions del 21 de desembre, el PP a Osona es va situar com a setena força política amb 1.709 vots –l'1,82%-, unes dades que contrasten amb els resultats del 2015, quan el PP va ser la cinquena força a la comarca amb 3.494 vots (un 3,87%).



Demana la dimissió d'Albiol



A nivell nacional, Cañas opina que el líder dels populars, Xavier Garcia Albiol, també hauria d'haver dimitit després d'aconseguir només 4 escons en els darrers comicis. "Si no surten els resultats, com en una empresa, o et foten al carrer o dimiteixes", ha destacat.



Tot i haver dimitit com a president del PP osonenc, Jesús Cañas seguirà com a militant del partit. El popular feia tres anys que ocupava la presidència i té 20 anys de militància.

Notícies relacionades