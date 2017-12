La innocentada d'enguany del directe!cat torna a triomfar a la xarxa

Josep Pagès i Canaleta de CARDEDEU A CARDEDEU NO FALTEN MARQUESINES A LA ESTACIÓ DE TREN FALTA TENIR UN BON ALCALDE QUE AJUDI ALS MES POBRES NO EL TENIN PAS JUNQUERAS A DE SER PRESIDENT PEL JOC BRUT I TRAÏDORS DE L´ANC QUE ES BAN DECANTAR NOMES PER EL DE DRETES PUIGDEMONT AIXO NO ES JUGA NET JUDAS DE L´ANC JUNQUERAS A DE SER PRESIDENT PEL JOC BRUT I TRAÏDORS DE L´ANC QUE ES BAN DECANTAR NOMES PER EL DE DRETES PUIGDEMONT AIXO NO ES JUGA NET JUDAS DE L´ANC

28 de desembre de 2017, 22.02 h

ENGANY O NO , Lo ques molt RARO QUEL VOT PER CORREU DONGUI UN DIPUTAT AL P.P. , Per estar a la altura de LA CUP .. SI MOLT RARO .. Cuan lo més normal el dongues als Independentistes o Ciutadans RARO RARO QUEL 155 Regali un DIPUTAT AL P.P. ..SI JA Se no es podra demostrar res ..



A BRUSSEL-LES NO TENIN CAP PRESIDENT TENIN UN POLITIC DE DRETES QUE A FRACASSAT



Ques diu CARLES PUIGDEMONT No ja cap Govern GOVERN LEGITIM A BELGICA



