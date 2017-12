Demanen la intervenció d'Europa davant el cas omís del Gobierno a la sentència del Castor

Última actualització Dijous, 28 de desembre de 2017 19:30 h

Exigeixen que retiri l'ordre per seguir cobrant l'any que ve a la factura del gas pel fallit magatzem

ACN| La plataforma en Defensa de les Terres del Sénia i l'Ajuntament d'Alcanar han exigit al Ministeri d'Energia que suspengui l'ordre publicada al BOE, aquest dimecres, i que es va autoritzar l'endemà de la sentència del TC, que autoritza a seguir cobrant als consumidors de gas la part que correspondria per al 2018 de la factura del Castor, una cobrament que l'alt tribunal considera inconstitucional. Per pressionar perquè es compleixi la resolució del TC, la plataforma escriurà al Banc Europeu d'Inversions (BEI), a la defensora del Poble Europeu, a la Comissió de Peticions i al Parlament Europeu, així com a tots els grups europarlamentaris. També es farà arribar la petició al Síndic de Greuges i a les organitzacions de drets dels consumidors. "Un govern seriós i responsable ha d'exigir la devolució dels diners i demanar disculpes", ha reclamat la portaveu Cristina Reverter.

Els portaveus de la plataforma del Sénia, Cristina Reverter i Evelio Montfort © Anna Ferràs Comparteix Tweet

Per altra banda, l'alcalde d'Alcanar, el republicà Alfons Montserrat, ha apuntat que el grup d'ERC al Congrés demanarà la compareixença del ministre d'Energia, Álvaro Nadal, perquè justifiqui el motiu pel qual no s'han suspès els cànons i peatges del Castor per al 2018 un cop coneguda la sentencia del Tribunal Constitucional i perquè detalli com es resoldrà el retorn dels diners que ja s'han pagat.

Tant la plataforma del Sénia com l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, han instat al govern espanyol a complir amb la resolució del TC. Des del consistori canareu s'ha remarcat que les formes en política "són importants" i per això, Montserrat ha insistit en què el procediment, "accelerat i inapropiat", "va sostreure del debat polític la tramitació de la indemnització" del Castor, donant a entendre que s'afavorien "determinats grups de poder". "En lloc de beneficiar a qui els vota beneficien a qui els paga les campanyes electorals", ha dit el portaveu de la plataforma del Sénia, Evelio Montfort, amb una irònica butlleta de loteria amb la xifra exacta que l'ordre ministerial preveu que es pagui l'any que ve pel Castor.

Per aquest motiu també, Montserrat ha reclamat que no hi hagi un "doble raser" a l'hora d'aplicar les sentències del Constitucional de manera rigorosa i estricta. "Confiem en el govern central que, sobretot a Catalunya, s'ha cansat de dir i repetir que la llei està per complir-la i estem segurs que ho faran i que ho esmenaran", ha apuntat l'alcalde. L'alcalde d'Alcanar ha demanat l'anul·lació de la ordre dels peatges del sistema gasista de 2018 i que es rescabalin els diners que s'han pagat des de 2015, amb els interessos i despeses que ha suposat pagar a Escal UGS a través d'un crèdit sufragat per Enagás. "Això no deixa de posar en evidència la mala regulació del sector energètic que és un dels factors claus de competitivitat per ales empreses", ha apuntat. "És un bon exemple de com es fan de malament les coses", ha afegit.

L'anul·lació del pagament de 80,66 milions d'euros al 2018, a través de la factura del gas, és també la primera petició que ha fet al govern de l'Estat la plataforma en Defensa de les Terres de l'Ebre. La portaveu Cristina Reverter, ha exigit a l'executiu "serietat" i "la mateix urgència" en el retorn dels diners" que van tenir per pagar-los a l'ex concessionària del Castor. "Hem de dir clar que s'han anteposat els interessos privats als generals, utilitzant un instrument normatiu d'urgència sobre el qual no es podia presentar recurs administratiu - per ser un reial decret llei- i que ha estat parcialment anul·lat pel TC", ha apuntat Reverter.

Aixecant la veu a Europa



La plataforma senienca ha avançat que la Defensora del Poble Europeu els ha traslladat la resposta de la reclamació que fa anys van presentar al BEI i que insta al Parlament Europeu a fer "les gestions" oportunes per impedir que se segueixi pagant pel Castor i perquè es rescabali tots els imports pagats.



Amb tot, la qüestió és pot dilatar en el temps amb la presentació de recursos i contra-recursos. "Si és inconstitucional, no hi ha volta de fulla, s'han de tornar els diners. El que no entenem ara precisament és que hi hagi una ordre posterior els sentència que avali el pagament d'aquesta quantia -80,66 MEUR per al 2018- i per això ho farem arribar als diferents partits i a la Generalitat per veure quins mecanismes ho podrien evitar", ha explicat la portaveu de la plataforma.