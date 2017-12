Denuncien ''tracte denigrant'' a les persones amb malaltia mental a l'anunci de Coixet

Bienvenido a la primera clínica del #Amodio, donde los pacientes aman y odian al mismo tiempo. ¿Tú también lo sufres? Háztelo mirar pic.twitter.com/veT1tuM719 — Campofrío España (@Campofrio_es) 18 de desembre de 2017

Pel que fa a la denúncia de Salut Mental Catalunya, apunten que l'espot reforça els falsos mites vinculats a la salut mental i incorre en una total manca de respecte amb el dolor de les persones que pateixen algun problema per què es frivolitzar, per exemple, amb l'ingrés en centres psiquiàtrics o l'ús de camises de força. Des de la federació, es considera que es ''caricaturitza i banalitza'' el patiment d'aquestes persones. A més, creuen que campanyes com la de Campofrío apel·len a un ''estereotip ranci i maldestre que es mofa d'aquestes persones'' i consideren que és ''intolerable i indigne d'una societat moderna''.



En aquest sentit, insisteixen que mostrar que les persones amb problemes de salut mental viuen recloses en centres psiquiàtrics i amb manilles de força, i fer-ne mofa és una manca de respecte a la feina d'aquestes persones i les seves famílies per trencar amb certs prejudicis, alhora que suposa un desconeixement de la salut mental.

La minipel·lícula de Coixet mostra el que sembla un centre de salut mental on diverses cares conegudes es tracten d'un problema d'"Amodio" que -segons l'agència de publicitat McCann, que ha inventat el concepte- és la capacitat dels espanyols d'estimar i odiar a la vegada alguna cosa. A l'anunci, es fa una referència a la situació política a Catalunya titllant d'"esquizofrènia banderil" una situació on algunes persones discuteixen sobre quina bandera col·locar al balcó. Per aquest motiu, la directora catalana ja havia estat criticada a la xarxa.