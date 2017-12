Es filtren les grolleres converses d'un grup de Telegram anomenat 'Tabarnia'

Última actualització Divendres, 29 de desembre de 2017 05:00 h

Evidencien un nivell intel·lectual tirant a baix

Redacció | Una usuària de Twitter explica al seu perfil que s'ha "colat" dins d'un grup de Telegram anomenat 'Tabarnia' per a veure què s'hi coïa. Malgrat haver-hi estat poques hores, ha tingut temps suficient per a acabar-ne tipa, d'una banda, i per a capturar alguns dels missatges més grollers i barroers que s'envien els membres més actius del grup. Aquí algunes d'aquestes perles.

1 - Entre sus filas hay no convencidos, que dudan de la seriedad del asunto, que lo dice la cope. pic.twitter.com/rAf1IhGZKK — esther (@missvonJB) 28 de desembre de 2017

2 - También hay algún esquirol. Si el barco se hunde, él se baja. Espero que tenga el bote preparado. pic.twitter.com/8TJFsKupCV — esther (@missvonJB) 28 de desembre de 2017

3 - Uno que admite la chapuza de los grupos. pic.twitter.com/KRRdUTTWlB — esther (@missvonJB) 28 de desembre de 2017

4 - Este es muy bueno, dice que la culpa de que el Camp Nou se llenase de esteladas, es de Laporta. pic.twitter.com/jpQCqh5DeG — esther (@missvonJB) 28 de desembre de 2017

5 - Uno que es pacifico, pero no mucho. Que las cosas se arreglan a palos, tiros e incendios. pic.twitter.com/SqbIC84Xkw — esther (@missvonJB) 28 de desembre de 2017

6 - Por cierto este señor, es de estos que como le mires mal te la lía, la otra noche en Terrassa hizo alarde de su pacifismo. #alertaultra pic.twitter.com/FwaldpyhCi — esther (@missvonJB) 28 de desembre de 2017

7 - Además de ser todo un Gandhi, admite que la independencia de CAT es algo que tarde o temprano caerá. Y quiere que se cobre peaje para entrar a sus (me encanta) "parches" en el mapa. pic.twitter.com/WVuLiyKoOm — esther (@missvonJB) 28 de desembre de 2017

10 - Y acabo por ahora; uno inteligente. pic.twitter.com/s9cbdsJp32 — esther (@missvonJB) 28 de desembre de 2017

De les captures de pantalla de la usuària @missvonJB, es poden treure força conclusions. La primera és que, evidentment, les converses són únicament en castellà. La segona és que en aquests grups s'hi cou un odi visceral cap als sobiranistes i, tanmateix, cap a tot aquell que no pensa com ells. S'hi propaguen insults cap a independentistes o perfils de Twitter que els deixen en evidència. També es pot concloure que, malauradament, a les organitzacions i activitats unionistes sempre hi ha un rerefons violent. També pel nivell dels escrits i el llenguatge, s'evidencia un baix to cultural.