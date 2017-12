Teixidor (Lliures): ''No es podrà governar sense un partit catalanista''

Redacció | "El vot urbà, més industrial i més renovador, no està amb els independentistes però el sobiranisme acumula força al territori, que canviarà molt lentament, des de l'Empordà, el Pirineu o l'interior de Lleida", ha assegurat l'exdirigent de CDC i impulsor de Lliures, Antoni Fernández Teixidor, en una entrevista al Crónica Global. "S'han fet dos blocs. Com se surt d'aquesta? Amb un projecte transversal. No es podrà governar sense un partit catalanista".