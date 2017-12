Mor Carmen Franco, la filla única del dictador, als 91 anys

Una publicación compartida de Luis Alfonso de Borbón (@luisalfborbon) el Dic 28, 2017 at 9:25 PST

Dijous la seva filla, Carmen Martínez-Bordiu, va confirmar en declaracions a TVE que el dia de Nadal va rebre l'extremunció perquè la seva salut havia empitjorat els darrers dies. Nascuda a Oviedo el 1926, patia un càncer terminal que li van diagnosticar aquest estiu. Franco va néixer dos anys i mig després del casament dels seus pares, Maria del Carmen i Francisco Franco. Tot i que es deia Carmen, va ser coneguda per diversos àlies, com Nenuca, Carmelilla, Carmencita, Cotota i Morita. El seu pare l'adorava, i ella ha deixat constància de la seva bona relació al llibre de memòries 'Franco, mi padre', dels historiadors Stanley Payne i Jesús Palacios. A més, era la presidenta de la Fundació Nacional Francisco Franco.

