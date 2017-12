El PSC, a disposició de Cs

Última actualització Divendres, 29 de desembre de 2017 12:00 h

Els socialistes anuncien que donaran suport a una presidència del Parlament no independentista

Redacció | El diputat del PSC en el Congrés, José Zaragoza, ha assegurat aquest dijous al vespre que estan disposats a donar suport a una presidència del parlament no independentista. "Si hi ha l'oportunitat perquè no hi hagi un president independentista a la Mesa del Parlament, ens torbaran", ha sentenciat Zaragoza. Precisament, el portaveu de C's al Parlament, Carlos Carrizosa, va reclamar que la formació taronja ocupi la presidència de la mesa perquè són la força més votada el 21-D.

En aquest sentit, Zaragoza ha afirmat, en una entrevista a 8 TV recollida per Europa Press, que els socialistes volen una Mesa diferent que eviti accions de la passada legislatura que van portar al Parlament "a infringir la llei i vulnerar els drets dels diputats".

Tanmateix, ha culpat Carme Forcadell dels "problemes" de Catalunya perquè, segons el diputat, "va posar-se a disposició d'un partit". Finalment, ha instat Arrimadas a moure fitxa: "Estem esperant que la líder de C's torni de vacances i ens truqui, perquè encara no ha fet", ha conclòs.



Iceta fa balanç del 21-D



Per la seva banda, el líder socialista a Catalunya, Miquel Iceta, ha reconegut els errors del partit en la campanya electoral. "És legítim preguntar-nos sobre les raons per les quals una part dels electors progressistes no independentistes han preferit fer confiança a Ciutadans", ha afirmat, després de tornar a admetre que la proposta del PSC "no va obtenir prou suport per reeixir" a les eleccions del dia 21-D.

Tanmateix, ha retret la falta de lideratge de C's després de ser la força més votada. "Estranya molt que els guanyadors de les eleccions no estiguin formulant cap proposta concreta. Els catalans mereixen ser governats des de Catalunya. I la política catalana de la nova legislatura no pot estar supeditada a una agenda judicial derivada de la legislatura que ara acaba", ha sentenciat.

