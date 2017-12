'Bloomberg' assenyala la independència de Catalunya pel 2028

Destaca també la fi de l'era del petroli i una possible guerra comercial amb la Xina.

A més, s'atreveix a pronosticar una segona victòria de Donald Trump i, posteriorment, la del demòcrata Jimmy Kimmel. I també un petit espai per al Regne Unit i la designació de Jeremy Corbyn com a nou primer ministre britànic.

Les notícies falses tampoc s'escapen dels pronòstics de Bloomberg. Així, també es recull una possible mort de Facebook a causa de les fake news, l'avenç definitiu del bitcoin, un atac amb míssil de Corea del Nord.

Bloomberg explica també que es pot produir cap a la dècada dels 20 una pugna entre joves i jubilats per la crisi de la Seguretat Social, que provocaria una "destrucció d'Europa" tal com l'entenem ara, amb les independències d'Escòcia, Catalunya i la separació entre Flandes i Valònia.

