Els Jordis, premiats amb el Gabriel Alomar

D'altra banda, gairebé 75.000 persones han signat ja una petició a Change.org perquè Jordi Sànchez i Jordi Cuixart rebin el Nobel de la Pau perquè els dos "han col·laborat en la revolució dels somriures".La petició amb les signatures serà entregada a la Comissió Europea, al Parlament europeu i al Consell de la Unió Europea. Algunes de les persones que han signat ho han fet dient que "tenen el meu reconeixement i estima com a grans persones, pacifistes i humanistes".

La presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, ha assistit a l'entrega de guardons, que ha tingut lloc al teatre Principal de Palma en el marc de la trenta-unena Nit de la Cultura de l'OCB. La gala ha comptat amb actuacions musicals d'artistes destacats de tots els territoris de parla catalana com ara el català Roger Mas, els valencians Borja Penalva i Mireia Vives o els membres del Projecte Cruïlles, que uneix músics de les quatre illes balears. Petició perquè els 'Jordis' rebin el Nobel de la Pau

