Per què la CUP no es presenta a declarar?

La regidora 'cupaire' Marta Llorens dóna resposta en una entrevista a 'Vilaweb'

Redacció | "Nosaltres ens hem emparat en el nostre dret de no declarar. Ni al nostre advocat, ni a la fiscal ni a qualsevol pregunta que s'haguera pogut generar durant la vista", ha explicat la regidora de la CUP de Reus encautada per l'1-O després de declarar aquest dijous i passar 19 hores empresonada Marta Llorens.

En una entrevista a Vilaweb ha assegurat que han tingut moltes mostres de suport "però també altres que ens diuen que volem cridar l'atenció". "Per nosaltres no és cridar l'atenció, sinó ser honestos amb el que pensem".

"Esten en un moment d'anormalitat" i ha afegit que "malgrat que hagin passat unes eleccions que eren imposades i en què el moviment independentista ha pujat i ha superat la majoria absoluta, hi ha certes maneres de fer de l'aparell judicial de l'estat que no són normals".

"I per tant, s'ha de fer evident que no estem en un moment de normalitat", ha volgut subratllar. "És un marc de justícia que no l'entenem i que no forma part del nostre marc mental, perquè nosaltres voldríem un marc judicial dins d'una república catalana".

Quadrada tampoc ha anat a declarar

La tercera regidora de la CUP de Reus, Mariona Quadrada, que està investigada pel cas del manifest de l'1 d'Octubre, no ha anat a declarar davant la jutge d'instrucció 2 de Reus. Quadrada estava citada a les 10.00 hores d'aquest divendres per comparèixer al jutjat pel presumpte delicte d'incitació a l'odi del qual se l'acusa, juntament amb altres regidors i l'alcalde Carles Pellicer.

Aquesta era la segona citació que Quadrada rebia. En la primera citació el seu advocat va al·legar indisponiblitat. La segona citació la va rebre justament dimecres quan els Mossos d'Esquadra van detenir als seus dos companys, els regidors cupaires Marta Llorens i Oriol Ciurana, que no havien comparegut dues vegades sense justificació a la crida de la jutgessa.



Quadrada s'exposa ara també a ser detinguda per fer-la comparèixer al jutjat com ha passat amb Llorens i Ciurana --que van passar la nit de dimecres a comissaria retinguts--.





La regidoria cupaire Mariona Quadrada mostrant la segona citació / ACN

