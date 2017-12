C's farà tot el possible perquè Puigdemont, Junqueras i Forcadell no tornin a presidir cap institució

Última actualització Divendres, 29 de desembre de 2017 14:00 h

Rivera assegura que estan "inhabilitats políticament"

Redacció | El líder de C's, Albert Rivera, ha assegurat que la seva formació farà tot el possible per evitar que Carles Puigdemont pugui ser investit com a president de la Generalitat, i ha assegurat que tan ell com Oriol Junqueras i Carme Forcadell estan "inhabilitats políticament" per tornar a presidir les institucions. “Batallarem tan per la majoria per a la Mesa del Parlament com perquè no siguin presidents ni del Parlament ni del Govern persones imputades per delictes tan greus”, ha dit.

El líder de la formació taronja ha fet aquestes declaracions en una roda de premsa aquest divendres al matí al Congrés dels Diputats on ha fet un balanç del 2017 i ha aprofitat per respondre a les pressions de PP i PSOE que li demanen que lideri les negociacions per formar un govern constitucionalista a Catalunya. "Sabem comptar", ha dit, i "les matemàtiques" indiquen que "no sumem".

En aquest sentit, ha carregat contra PSC i PPC perquè no han estat capaços de fer realitat el canvi a Catalunya. "Ara el que tenim és un resultat electoral on els separatistes tenen 70 escons, i els constitucionalistes 57", i "davant l'enfonsament del PP i del PSOE l'únic que podem fer és treballar per controlar el separatisme a Catalunya i tenir un projecte d'Espanya", ha sentenciat.

D'altra banda, ha atribuït la majoria independentista a "l'enfonsament del bipartidisme" i a la "maleïda llei electoral", i ha assegurat que els resultats del 21-D demostren la necessitat d'un canvi de govern a La Moncloa.

Finalment, ha afirmat que la prioritat de Ciutadans en aquests moments és "tenir una presència important" dels constitucionalistes a la Mesa del Parlament, i ha avançat que la seva formació donarà suport a la possibilitat que el PP pugui constituir un subgrup parlamentari a la cambra catalana.

