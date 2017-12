Rajoy convoca la constitució del Parlament el 17 de gener

D'altra banda, Rajoy ha descartat cap remodelació del Consell de Ministres. El president espanyol no ha volgut ni parlar de la possible substitució del ministre d’Economia, Luís de Guindos, tot i l’especulació que pugui ocupar un lloc al Banc Central Europeu en breu. “Sobre això no hem pres cap decisió i ara no està vacant res al BCE. Es quedarà un lloc bacant en el futur i serà aleshores el moment de parlar-ne”, s’ha limitat a dir.