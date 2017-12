Qui és el portaveu de Tabàrnia?

Última actualització Divendres, 29 de desembre de 2017 18:30 h

Dirigeix un mitjà catòlic des d'on es publiquen textos de caire homòfob

4 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Redacció| Molt s'ha parlat durant els darrers dies de l'invent espanyolista de Tabàrnia, però menys de les cares que s'hi amaguen al darrere. Una d'elles és la del seu portaveu, Jaume Vives, que la premsa unionista ja es va encarregar de donar a conèixer quan es dedicava a boicotejar les cassolades contra la repressió de l'Estat des del seu balcó al carrer Balmes de Barcelona fent sonar l'himne d'Espanya, el de la Guàrdia Civil o el 'Que viva España' de Manolo Escobar.

Jaume Vives, en una imatge d'arxiu © Twitter @JaumeVivesVives Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Jaume Vives, Tabarnia

Os dejo la línea del medio del portavoz de Tabarnia, ¿nueva comunidad autónoma de España liderada casi por Hazte Oír? pic.twitter.com/GiSUWsMoOU — Bernat Castro

Ara fa de portaveu de Tabàrnia pels mitjans unionistes en programes com 'Espejo Público' i -segons el que es desprèn del seu blog- és un ultracatòlic, director del digital Prisma i seguidor -entre altres- de la pàgina de facebook "Guardianes de la Fe". En el diari que dirigeix, de fet, es poden trobar alguns articles de caràcter homòfob amb títols com "sembla que si no dius que l'atracció per al mateix sexe és una cosa estupenda ets homòfob".