El coordinador general d'ICV queda retratat per un cupaire a Twitter

Picabaralla on el comú surt escaldat

Gerard Sesé @gerardsese | Tal com explicàvem ahir, la T-10, el títol de transport més utilitzat a l'àrea de Barcelona, s'encarirà 25 cèntims el 2018 i el seu preu serà de 10,20 euros, de manera que torna a superar la barrera psicològica dels 10 euros, tal com ha aprovat aquest dijous l'Autoritat del Transport Metropolità. Aquest fet ha generat molta controvèrsia, fins i tot dins les mateixes files dels comuns. Això sí, els més incondicionals demostren anar mancats de raons quan se'ls interpel·la directament.

És el cas del coordinador general de la quasi desapareguda ICV, David Cid, que s'ha enganxat amb el regidor de la CUP a Molins de Rei, Asier Baiona. Tot ha començat quan el comú ha piulat, a la defensiva, el següent: "Convergents que s'escandalitzen perquè la T-10 puja un 2% (IPC) després de dos anys congelada gràcies a l'Ajuntament de BCN, el mateix dia que ELLS pugen l'aigua un 11,8%. Per cert qui determina el preu del transport és l'ATM on hi ha TAMBÉ la Generalitat".

Baiona així li ho ha retret: "Puja la T10 per culpa de Madrid que no fa les inversions necessàries". Quan CiU pujaven taxes dèieu que les retallades eren ideològiques". I aquí ha començat la trifulga que ha deixat retratat Cid i els comuns. Quan el d'ICV s'ha sentit acorralat, ha començat a parlar (com no) del 3% i a dir que la CUP pacta amb els convergents (un partit en vies d'extinció). Davant els arguments que anava aportant el cupaire, Cid es defensava només retraient que un home de l'esquerra independentista defensés "els convergents". Finalment, ha ficat la pota i Cid ha dit que la culpa també era de la Generalitat, ara intervinguda i en mans del PP. La resposta del cupaire ha estat contundent "des d'Estremera o Brussel·les?". Aquí la conversa sencera:

