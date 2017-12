El PDeCAT ha de decidir què fer amb Santi Vila

Última actualització Divendres, 29 de desembre de 2017 18:00 h

L'exconseller apareix a la Comissió d'Ètica del partit

Redacció | Avui ha arribat el moment que l'exconseller díscol i que un cop fora del Govern en va malparlar a tort i a dret i va flirtejar amb l'unionisme, ha comparegut aquest divendres al Comitè d'Ètica del PDeCAT, presidit per Xavier Trias. Ara la formació sobiranista ha de decidir què farà amb el de figueres després de les explicacions que ha donat sobre les declaracions públiques que va fer després de dimitir del Govern el 26 de novembre, el dia abans que el Parlament proclamés la independència.

Un cop finalitzada la seva compareixença, ara el comitè, que presideix l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias, haurà de decidir si pren mesures contra Vila després d'afirmar que al Govern del qual va formar part havia companys que van exhibir "una ingenuïtat que sorprèn per l'edat que tenen ".

També va emplaçar a diversos consellers llavors a explicar-se al qüestionar que estiguessin preparats per a la independència en no tenir el control de diversos àmbits i preguntés: "On és la Hisenda Pròpia, on és la seguretat social, el control dels ports, dels aeroports i la gestió de la mobilitat? ".

