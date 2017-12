Els observadors internacionals del 21-D demanen a l'Estat que aclareixi ''irregularitats''

Última actualització Divendres, 29 de desembre de 2017 19:00 h

Denuncien que no se'ls acredités com a observadors internacionals

Redacció| A principis de desembre, la Junta Electoral Central va prohibir la presència d'observadors internacionals per supervisar el correcte desenvolupament de les eleccions del 21-D. Amb tot, l'ONG 'Democracy Volunteers' va desplaçar-ne 12, que van realitzar i publicar un informe al respecte. De les conclusions, no se n'ha parlat prou.







Destaca que -tot i que, per motius logístics, no van ser capaços d'arribar a tot arreu- els observadors internacionals són conscients de l'existència d'"irregularitats" durant les votacions, incloent-hi el vot per correu. Demanen a les autoritats espanyoles que ho aclareixin i es mostren sorpresos per actuacions de la Junta Electoral, com la prohibició dels llaços grocs als membres de la mesa.



Crítiques als mitjans unionistes



Els observadors internacionals també van fer un seguiment de la cobertura duta a terme per diferents mitjans de comunicació. Segons ells, els "mitjans de Madrid" no mostraven de manera justa les diferents postures que s'enfrontaven a les urnes: en el cas de la premsa escrita -com El País o El Periódico- diuen que només oferia visions negatives contra la independència de Catalunya i, pel que fa a la televisió, que només TV3 va oferir una cobertura plural on es veien representades ambdues postures.