L'unionista que va registrar l'Estelada és queda amb un pam de nas

El TSJC anula el registre com a "disseny industrial"

Gerard Sesé @gerardsese | Clatellot sonor i eixordador el que ha rebut José Antonio Blázquez, batejat per la premsa espanyola com "l'empresari antiindependentista" que va registrar l'estelada l'any 2013 com un disseny industrial per a tenir-ne el control de l'ús i fer pagar als independentistes una taxa per a usar-la com si fos un obra de la seva propietat. Ara, però, tot ha quedat en paper mullat i en un ridícul espantós.

La caverna espanyola, des dels mitjans més unionistes recalcitrants fins a la Sexta TV, es van fer ressò del què van batejar com un cop a l'independentisme: "un empresari antiindependentista registra l'estelada". Les intencions del castellonenc José Antonio Blázquez eren variades: des de prohibir-ne l'ús fins a fer passar per caixa a tothom que pretengués fer-ne usdefruit.

Però el ridícul, que ja es preveia, s'ha fet realitat. Segurament, però, ara cap mitjà espanyol en farà notícia. I és que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat el registre a l'Oficina espanyola de patents i marques de l'estelada com a disseny industrial.

La sentència considera que registrar aquesta bandera incompleix alguns requisits de la Llei 20/2003 de Protecció Jurídica del Disseny Industrial. Especifica que el registre d'aquestes banderes com disseny industrial no té el requisit de novetat i del de singularitat, calculant així el recurs contenciós presentat per Elisenda Romeu contra la resolució del Cap de la Unitat de Recursos de l'Oficina espanyola de patents i marques del 20 de gener del 2015.

En la demanda es defensava que l'estelada és una bandera de "caràcter polític que és el símbol identificatiu per a les persones i formacions de caràcter independentista de Catalunya des de 1906", i reconeixien que malgrat no ser oficial, és un signe que des de la seva creació es fa servir de forma transversal. Afirmaven que la seva inscripció en el registre per part de José Antonio Blázquez era per "impedir l'ús de l'estelada" i lamentava que l'atribució en monopoli dels dissenys impediria fer servir un símbol general i comú que comparteix l'independentisme.

Ara el TSJC els dóna la raó revocant la concessió i imposa a la part demandada el pagament de les costes fins a una quantia màxima de 1.000 euros, segons la sentència.