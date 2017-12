[Vídeo] La SER adelanta el PP per la dreta en el discurs sobre la il·legalització de partits

Última actualització Dissabte, 30 de desembre de 2017 05:00 h

El periodista insisteix que "hi ha països democràtics que no permeten que existeixin partits en contra del sistema"

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció| El vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, proposava aquest octubre la il·legalització de partits independentistes. Ara, després de l'estimbada dels populars a les urnes el 21-D, el mateix Secretari d'Estat per a les Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro, ha hagut de frenar un periodista de la cadena SER (Ràdio Huesca) quan li plantejava que "molts països de la Unió Europea no permeten que existeixin partits polítics que vagin en contra del sistema, com ERC, el PDeCAT o la CUP". "Països molt avançats i amb gran tradició democràtica", insistia, "que no permeten que hi hagi un partit que pugui tenir una representació i prengui decisions com les que es van prendre en Catalunya".

"Jo crec que un partit que defensi la independència dins la llei ha d'existir", contesta el del PP. "Però, és que la independència no pot estar dins la llei, no?", li rebat el periodista. "Ells poden tenir un projecte en el qual hi hagi una reforma constitucional i, dins d'aquesta reforma, s'acceptessin els referèndums d'autodeterminació", diu Bermúdez de Castro per -immediatament després- fer caure per terra tots els seus arguments: "però això és una bogeria que no es pot fer". Amb tot, afegeix: "Aquí els únics partits que han de deixar d'existir són els que defensen la violència, com va succeir en l'època del País Basc i la defensa d'ETA".