[Vídeo] Les peripècies de Rajoy per no dir ''dictadura'' quan parla de l'Espanya franquista

Última actualització Divendres, 29 de desembre de 2017 19:30 h

Defineix el règim autoritari de Franco com un "gobierno no democratico"

Gerard Sesé @gerardsese | El president del Govern, Mariano Rajoy, ha ofert aquest divendres una roda de premsa per a fer un balanç polític de tot el que ha passat aquest 2017. El gallec ha volgut ser positiu tot i la "crisi política que han viscut a Catalunya amb la declaració unilateral d'independència". Després de subratllar que ha estat un "any guanyat per a la recuperació econòmica i social" ha volgut seduir als catalans i, altre cop, no se n'ha sortit.

Quina vergonya! Es nota que li fa escudella dir "dictadura" o "règim autoritari" o "franquisme" directament. Complicitats que ja no s'amaguen. República ja! +Info: https://t.co/6ir7ugbTQr pic.twitter.com/vaOPAljchl — Gerard Sesé (@gerardsese) 29 de desembre de 2017

I és que el mateix Mariano Rajoy ha posat els peus a un jardí del qual no n'ha sortit indemne. Per a seduir els catalans ha subratllat que s'han de fer esforços en recordar el que ens uneix i ha reconegut que Catalunya i Espanya porten convivint més de 500 anys. "Com a tota gran nació hem passat moments bons i no tan bons". Aquí el discurs ja començava a grinyolar. Però ha caigut de peus a la galleda quan ha volgut parlar del franquisme i, amb un clar titubeig, s'hi ha referit com "els temps d'un govern no democràtic". Ni dictadura, ni franquisme ni règim autoritari. Si no "govern no democràtic". Aquí el moment: