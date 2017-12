La darrera campanya unionista per invertir els beneficis de la immersió lingüística

Última actualització Divendres, 29 de desembre de 2017 20:30 h

La duu a terme l'associació 'Hablamos Español', en col·laboració amb l'extrema dreta de 'Somatemps'

ACN/Redacció| L'escola catalana i el model d'immersió lingüística -present a Catalunya des de principis dels 80- ha estat reconegut en diverses ocasions com un model d'èxit; la qual cosa no ha impedit que es converteixi en un dels blancs principals dels atacs de l'unionisme. Ara, l'associació 'Hablamos Español' recull signatures a Barcelona per presentar una iniciativa legislativa popular (ILP) que volen que es debati al Congrés dels Diputats a favor de la "llibertat d'elecció lingüística". Des de la seva pàgina web, es presenten com un col·lectiu "creat per persones de diferents llocs d'Espanya per defensar els drets lingüístics dels castellanoparlants" que pretén que les persones "no estiguin al servei de la conservació de les llengües". L'associació assegura col·laborar amb entitats de l'extrema dreta, com Somatemps. També té sinergies amb 'D'Espanya i Catalans', 'Societat Civil Catalana' i 'Periodistas Pi i Margall', entre altres.





La seva presidenta, Gloria Lago, ha explicat que "Catalunya és el paradigma contra el que intentem lluitar, o solucionar" -ja que, diu ella- "l'espanyol està completament exclòs com a llengua vehicular". En aquest sentit, espera que la recollida de signatures serveixi per "remoure la consciència de les cúpules dels partits" perquè considera que hi ha "sensibilització" entre el col·lectiu castellanoparlant: "Fa un any hauria estat gairebé impossible, la gent té ganes de sortir de l'armari".



En el cas concret de la immersió a les aules, Lago ha defensat que es pugui estudiar en la llengua materna de cadascú, o la que s'esculli, i que es relegui el segon idioma a una "assignatura o amb repartiment equitatiu". Segons ella -que confia que la seva ILP s'acabi aplicant- "allò que és lògic s'acaba imposant". "Que no es pugui estudiar en una llengua oficial a tot el país és un disbarat", ha insistit per sentenciar amb l'argument que "els nens que estudien en la seva llengua estan feliços". "Els que no siguin egoistes, tindran pena pels nens castellanoparlants", ha conclòs.



30.000 signatures recollides a Madrid

'Hablamos Español' va començar a recollir signatures a Madrid a principis de desembre i en un dia en va recollir 30.000. En necessita 500.000 de certificades per tal que la proposta sigui debatuda al Congrés. Diu Lago que -de moment- no han rebut el suport explícit de cap grup parlamentari però volen demostrar als partits que "la gent ho vol". "Moure'ls des de baix, que remogui les consciències de les cúpules", ha assegurat en afirmar que militants i càrrecs orgànics d'algunes formacions ja han avalat la seva proposta.