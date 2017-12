La convocatòria de Rajoy per accelerar la constitució del Parlament ocupa les portades

30 de desembre de 2017, 12.42 h

Si per decisió del Molt Honorable president de la República Catalana (en suspens) Sr Carle Puigdemont, es produís la vinguda a Catalunya per prendre possessió del seu càrrec, i més ara amb la possibilitat de una altra majoria absoluta, i l'estat espanyol decidís posa-lo a la presó, tingueu en compte que la gent aixó no ho acceptarem i hi haurà manifestacions, cassolades, i reivindicacions cada dia cada tarda i cada nit, arreudel pais. NO FEAR, NO TENIM POR. I SABEM QUE ENS HI JUGUEM M... Llegir més