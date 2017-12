Es filtren els comunicats dels Mossos organitzats clandestinament contra el 155

Última actualització Dissabte, 30 de desembre de 2017 12:30 h

Carreguen contra el nou major i denuncien que s'està intentant depurar el cos

Redacció| El diari 'Vilaweb' ha fet públics tretze comunicats que -des del passat octubre- haurien estat compartits pels Mossos d'Esquadra que s'organitzen contra el 155 arreu del país. A les comissaries i via xarxa, se'ls coneixeria amb el nom en clau de 'Guilleries'. El digital no ha desvelat qui serien els autors d'aquests textos.

Puigdemont i un Mosso d'Esquadra, en una imatge d'arxiu © Rafa Garrido / ACN Comparteix Tweet

D'entre els comunicats, destaquen les crítiques dels Mossos a l'actitud de la policia espanyola, en referència a la judicialització del procés i l'assetjament dels líders independentistes. Els agents catalans apunten que això va en contra del codi deontològic policial i demana a l'Estat espanyol que actu¨.En un altre comunicat, es mostren preocupats per la persecució que pateixen els Mossos d'Esquadra -apunten a una "onada de citacions per anar a declarar a la Divisió d’Afers Interns (DAI)" per la seva actuació l'1-O (fins i tot, a agents que no estaven de servei)- i la destitució del seu major, Josep Lluís Trapero "sense cap expedient administratiu". D'altra banda, els agents catalans també critiquen el fet que el comissari Ferran López, nomenat major en aplicació del 155, assistís al funeral del Fiscal General de l’Estat que -segons diuen- va ser "l’estilet del govern del PP per a atacar judicialment el govern legítim de la Generalitat de Catalunya".Al desembre, els Mossos denuncien que s'està intentant depurar el cos. També es solidaritzen amb el conseller d’Interior, Joaquim Forn, empresonat a Madrid i carreguen contra el seu homòleg espanyol, Juan Ignacio Zoido. Els agents també criden a les urnes de cara al 21-D i analitzen els resultats en clau positiva.