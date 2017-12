Un eurocomissari recomana una Constitució pròpia per a Catalunya

En declaracions en l'edició de la revista 'Der Spiegel' publicada aquest dissabte, el polític alemany, membre de la CDU de la cancellera Angela Merkel, aconsella "des de la perspectiva alemanya" mirar sistemes governamentals com Àustria o Alemanya, on les regions tenen una Constitució pròpia i responsabilitats en pressupostos, el sistema escolar o el poder judicial. En aquesta línia, Oettinger diu que mitjançant un "debat constructiu" s'han obtingut "bones experiències".

