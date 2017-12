El Tribunal de Comptes destapa irregularitats a Ciudadanos

escardepenyes Palma Palma

30 de desembre de 2017, 16.38 h

Hahahaaaaaaaaaaa és porc diu orellut hihihiiii, 2.037 € ¿ no seran 2,037.000 ? amb aixó no els basta ni per llevar-se el moc, ni per el look de la Inés, per molt que s'arrimi al Riverinyo.

¿Nova marca España,? C'horisso's, aaaaahhhaahhaaaaaaaaaa " Albertinyo tan pillao" ¿ i l'IBEX 35 per quan??

Salut i República Països Catalans, sembla que M.Rajoi está mirant d'aplicar el 155 a les Balears, hahahaaaaaaaaaii me compixaré 155 vegades aldamunt de....................................