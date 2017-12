JxCat descarta que Junqueras sigui president

Última actualització Dissabte, 30 de desembre de 2017 15:30 h

Creuen que "no investir Puigdemont implicaria acceptar el marc mental del 155"

3 ( 1 vot ) Carregant Carregant



ACN| La cap de campanya de Junts per Catalunya (JxCat) i número 10 per Barcelona, Elsa Artadi, ha descartat aquest dissabte que el líder d'ERC Oriol Junqueras sigui president i no contempla cap altra possibilitat que fer president a Carles Puigdemont. "Pensar en qualsevol altra opció és entrar en el marc mental del 155, en què Rajoy pot canviar el president", ha sentenciat Artadi als micròfons del Via Lliure de Rac1.

Elsa Artadi, en una foto d'arxiu © Rafa Garrido Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes investidura, JxCat, Puigdemont

"De president de la Generalitat ja en tenim. El resultat de les eleccions és molt clar. Em semblaria deshonest canviar el nostre discurs una setmana després de les eleccions", ha continuat la cap de campanya de JxCat, que ha insistit: "La nostra proposta passa perquè continuï Puigdemont i que el vicepresident també es mantingui en el càrrec. No tenim voluntat de proposar ningú més que Junqueras com a vicepresident". Sobre la complexitat d'una investidura de Puigdemont, Artadi ha subratllat que "el reglament dona marge per investir el president de diverses maneres".



"Un president governant per Skype? La nostra voluntat és que governi des del Palau", ha puntualitzat la número 10 per Barcelona de Junts per Catalunya, davant els rumors i l'escepticisme per la presència de Puigdemont a Brussel·les. Sobre les possibles novetats judicials respecte a Junqueras, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, Artadi s'ha mostrat esperançada. "Les decisions dels jutges els dies 4 i 11 són molt importants a nivell polític i humà. Haurem d'estar pendents", ha conclòs la cap de campanya de Junts per Catalunya.



La CUP decideix les condicions per la investidura aquest dissabte



La CUP es reuneix per primera vegada després del 21-D per decidir el seu rol en el futur Parlament. Segons ha avançat el diari Ara, estan sobre la taula l'anàlisi dels resultats electorals i la manera més adequada d'actuar perquè el nou Govern pugui fer efectiva la República.