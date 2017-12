Arrimadas insisteix a presidir el Parlament

Última actualització Dissabte, 30 de desembre de 2017 16:30 h

També retreu al PP i els socialistes les seves pressions

6 ( 1 vot ) Carregant Carregant



ACN/Redacció| La líder de C's a Catalunya, Inés Arrimadas, no "llença la tovallola" per intentar presidir el Parlament. De fet, ha recordat aquest dissabte -en un acte polític des de la seva ciutat natal, Jerez de la Frontera- que la Mesa "ha estat clau en l'última legislatura i volem que en la pròxima no hi hagi una mesa al servei del separatisme i fora de la legalitat". La candidata de Cs, també ha retret a Puigdemont "que visqui a Matrix i cregui que es pot ser president per Internet, Skype o per Whatsapp". "Governar Catalunya no és jugar al Monopoly", ha dit en referència a l'exili del president, que va encapçalar la victòria independentista a les urnes.

Arrimadas, en una imatge d'arxiu © Sílvia Jardí Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Arrimadas, Cs, Parlament

"Cal estar a Catalunya, cal lluitar pels catalans i cal respectar les normes i les resolucions judicials", ha afirmat Arrimadas , i ha tornat a reclamar que Catalunya necessita un partit "que respecti les lleis i a tots els catalans" per aportar "tranquil·litat i estabilitat a sectors empresarials".



Retrets al PP i els socialistes



Paral·lelament, Arrimadas ha explicat que el 27 de desembre ja van començar a negociar "amb la resta de forces parlamentàries", però demana calma i responsabilitat al PP i PSOE, que la presionen per tal que prengui la iniciativa unionista.



"Les seves estratègies no han donat resultats a Catalunya en els últims 35 anys", ha disparat a populars i socialistes la líder de Cs a Catalunya. Per a Arrimadas, "el bipartidisme no marcarà el futur d'aquest país" i ha insistit en la necessitat que el pròxim president de la Generalitat estigui a Catalunya i no sigui un Puigdemont "inhabilitat políticament i amb greus càrrecs a l'esquena".