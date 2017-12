El postre dels presos polítics la nit de Cap d’any servirà per recaptar fons a l'ANC i Òmnium

La iniciativa compta amb el vist-i-plau de les famílies dels presos polítics i el pack de postres tindrà un preu de cinc euros. Els diners que es recaptin es destinaran a la caixa de resistència de l’ANC i Òmnium, per pagar multes i fiances dels líders independentistes perseguits per l'Estat.

Aquests són els postres solidaris que el Xocolater de #Taradell ha fet i que menjaran els presos polítics per Cap d'Any https://t.co/NKoVUTVikj #osona #LlibertatPresosPolitics pic.twitter.com/jCKtAR2Ao2

