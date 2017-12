Inspeccions a locals, reforç policial i metro tota la nit: Barcelona, preparada pel Cap d'Any

Última actualització Diumenge, 31 de desembre de 2017 05:05 h

Hi haurà filtres dinàmics de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana en la celebració de l'avinguda de Maria Cristina

ACN| La ciutat de Barcelona es prepara per donar la benvinguda al 2018 amb un dispositiu de seguretat especial, que implica des del reforç policial a l'entorn de l'avinguda de Maria Cristina, on se celebrarà l'espectacle de pirotècnia, fins a la inspecció prèvia dels locals que organitzen festes per comprovar que compleixen tota la normativa o els controls d'alcoholèmia i els tests de drogues en diferents punts. El servei de metro funcionarà de manera ininterrompuda durant la nit de Cap d'Any i també es reforçaran els serveis de neteja a tota la ciutat.

Una patrulla de la Guàrdia Urbana de Barcelona a punt de començar una inspecció a la sala Razzmatazz per comprovar que compleix la normativa, sobretot de cara a la festa de Cap d'Any © Laura Fíguls

Etiquetes Barcelona, cap dany

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona reforçaran la presència a l'entorn de la plaça d'Espanya i l'avinguda Maria Cristina, on es realitzarà l'espectacle de pirotècnia, música, llum i aigua, i que aquesta vegada prendrà com a icona la tradició dels dotze grans de raïm de les campanades. També es col·locaran elements de protecció a la zona de l'espectacle, sense impedir el pas dels vehicles policials o d'emergències. A més, Bombers de Barcelona també ha preparat un dispositiu específic per garantir la seguretat de l'espectacle pirotècnic.

La zona destinada al públic serà la calçada central i la vorera costat Besòs de l'avinguda de Maria Cristina. La vorera costat Llobregat estarà tancada com a vial i zona de seguretat. L'únic accés a la zona de la celebració serà per plaça d'Espanya i, per tant, s'impedirà el pas del públic per l'avinguda Rius i Taulet i l'avinguda Francesc Ferrer i Guàrdia. Aquestes vies es reservaran per a evacuació en cas d'emergència i per facilitar el desallotjament del públic una vegada hagi finalitzat l'espectacle.

Amb l'objectiu d'impedir actes incívics, s'establirà un dispositiu de seguretat i de control amb filtres dinàmics, format per equips de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana, a l'accés de la plaça d'Espanya i al llarg de l'avinguda Reina Maria Cristina.

La música i la llum seran les protagonistes d'un espectacle multimèdia dirigit per Efimer, en què també intervindran elements escenogràfics, pirotècnics, projeccions de làser i una coreografia de les fonts dissenyats expressament per a aquesta ocasió. L'espectacle de la Font Màgica tindrà un bloc especial, dedicat a Carles Santos, pensador i músic recentment desaparegut. Des de dos quarts de 10 de la nit, hi haurà música que s'alternarà amb coreografies de les Fonts de Montjuïc i, a dos quarts de 12, arrancarà l'espectacle central que, després de les campanades, acabarà amb el piromusical d'Any Nou.

Talls de trànsit i afectacions a vianants

Per muntar les estructures de l'espectacle, s'ha tancat la vorera costat Llobregat de l'avinguda de Maria Cristina i s'ha deixat lliure pel pas de vianants el tram de vorera situat entre els estanys i la calçada, fins diumenge. També s'ha tancat la passarel·la costat Llobregat i les escales d'accés a la plaça de Carles Buïgas des de l'avinguda Rius i Taulet.

Fins diumenge a les 7 del vespre, les escales mecàniques del costat Besòs de l'avinguda estan en funcionament per facilitar els accessos al parc, excepte en aquells moments puntuals que les necessitats dels treballs de muntatge i la seguretat requereixin tancar-les.

Amb motiu de l'assaig general a les 8 del vespre d'aquest dissabte, es preveu tallar el trànsit a l'avinguda de Maria Cristina i procurar que la Rius i Taulet es mantingui lliure per a la circulació.

A les 5 de la tarda de diumenge, es tancaran tots els accessos de vianants al voltant de la zona de la pirotècnia. L'entorn del Palau Nacional es tancarà a dos quarts d'11 de la nit, quan es talli el trànsit de l'avinguda dels Muntanyans.

També a partir de les 7 del vespre de l’últim dia de l’any o quan la concurrència de públic ho faci necessari, es tallarà el trànsit a l'avinguda de Maria Cristina, així com a l'avinguda de Rius i Taulet i l'avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia entre els carrers Guàrdia Urbana i Mèxic.

Efectius de neteja

L'operatiu de neteja previst per Cap d'Any contempla un reforç dels equips desplegats a la zona de la plaça d'Espanya i l'avinguda de Maria Cristina; un dispositiu extraordinari en què participaran 45 operaris de neteja. També es col·locaran 40 lavabos químics, quatre d'ells adaptats per a persones amb diversitat funcional. Els equips de neteja treballaran conjuntament amb la Guàrdia Urbana, tant amb tasques prèvies a l'inici dels actes com en la neteja posterior de tota la zona.

A l'entorn de plaça Espanya i a l'avinguda de Maria Cristina s'instal·laran bujols de vidre perquè els participants a la celebració puguin canviar el vidre que portin per gots de plàstic. Per realitzar el bescanvi, hi haurà dos promotors cívics amb el suport de 26 auxiliars. També hi haurà un reforç del dispositiu de neteja en zones com plaça de Catalunya i la Rambla.

Dispositiu a tota la ciutat

A part de la zona que acollirà l'espectacle per acomiadar el 2017 i donar la benvinguda al 2018, la Guàrdia Urbana, en coordinació amb els Mossos d'Esquadra, també establirà un dispositiu de prevenció a la plaça de Catalunya i altres zones, principalment al centre de la ciutat, on se solen concentrar grups de persones per celebrar el Cap d'Any. Els policies vetllaran per garantir el descans dels veïns i vigilar les activitats il·legals que es podrien arribar a cometre a la via pública.

La Guàrdia Urbana reforçarà la seguretat viària durant la nit de Cap d'Any a Barcelona, amb controls d'alcoholèmia i test de drogues a diferents punts de la ciutat que han de servir per prevenir accidents.

Inspeccions a locals

La Guàrdia Urbana, conjuntament amb el Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament (SPEIS), ha inspeccionat aquest desembre els locals de concurrència pública que organitzen festes per Cap d'Any per comprovar que compleixen la normativa. L'excés d'aforament, el consum de begudes alcohòliques per part de menors o a la via pública i els soroll són les infraccions que més es vigilen durant la nit de Cap d'Any. A més, s'actuarà contra les festes no autoritzades, tant a l'interior dels locals com a la via pública.

Paral·lelament s'ha actuat contra la publicitat no autoritzada en façanes i mobiliari urbà, amb especial atenció a les que pot incitar al consum indiscriminat de begudes alcohòliques. També s'han establert dispositius de protecció dels menors amb relació al consum de begudes alcohòliques i drogues.

L'intendent de la Guàrdia Urbana de Barcelona Joan Miquel Aguilar explica que en les inspeccions es fixen sobretot en els elements de seguretat, com que les vies d'evacuació estiguin lliures d'obstacles; que les portes d'emergència s'obrin i es tanquin correctament; que la senyalització sigui l'adequada i que els extintors i les mànegues estiguin en bones condicions. També comproven que els cartells de prohibició de begudes alcohòliques a menors d'edat siguin ben visibles. Aguilar identifica un "grau de compliment molt alt de la normativa" per part dels titulars dels locals i assenyala que no observen "infraccions importants que poguessin posar en risc de manera habitual els usuaris". De cara a la nit de Cap d'Any, la Guàrdia Urbana també inspecciona els espais que acolliran festes de forma extraordinària, com el Poble Espanyol o el Velòdrom d'Horta.

Un sector "hiperregulat"

Una dels locals que ha rebut una inspecció prèvia a la cita de Cap d'Any és la sala Razzmatazz, ja que és una de les de més aforament de la ciutat. "Aquestes inspeccions són, al final, una manera perquè nosaltres mateixos ens imposem que tot ha d'estar correcte i al dia", assenyala el gerent de Razzmatazz, Lluís Torrents.

Els locals acostumen a rebre dues inspeccions administratives de la Guàrdia Urbana i de tècnics del districte dos cops l'any, abans de l'estiu i a finals d'any, però no són els únics controls que tenen. "Està clar que som un sector hiperregulat, molt controlat. Tenim inspeccions de la Guàrdia Urbana, dels Mossos, dels Bombers, de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Els únics que no vénen són l'Exèrcit", afirma Torrents, que veu certa "desproporció" amb altres sectors. Amb tot, el gerent de Razzmatazz no troba negatiu aquest control del sector de l'oci nocturn i insisteix que "no representa cap problema si fas les coses bé". La festa mortal del Madrid Arena el 2012, en què cinc noies van perdre la vida per una cadena de greus impudències, com l'excés d'aforament i l'incompliment de les mesures de seguretat, va marcar un abans i un després en els controls d'aquests esdeveniments.

2.323 denúncies en inspeccions durant el 2017

La Guàrdia Urbana ha realitzat un total de 1.121 actes d'inspecció en locals de concurrència pública durant aquest any, que han derivat en un total de 2.323 denúncies. El motiu més comú és la manca d'assegurança de responsabilitat civil (192 denúncies), seguit per la falta de limitador de so amb registrador (110) i de la documentació obligatòria (106); l'incompliment de l'horari (101); la insuficiència o mal funcionament de les instal·lacions de protecció contra incendis o la interposició d'elements que impedeixin la visió o l'ús dels equips contra incendis (98); la realització d'una activitat diferent de la llicència (93) o bé la manca del rètol amb el límit d'aforament (87).

La GUB fa una crida a denunciar festes il·legals

La Guàrdia Urbana està alerta per si, a última hora per les xarxes socials, es convoquen festes en espais sense cap tipus de llicència ni mesures de seguretat. Aguilar assenyala que l'organització d'aquest tipus d'esdeveniments no ha esdevingut "un problema" a la ciutat de Barcelona, però sí que "convé estar molt alerta perquè es convoquen en qüestió d'hores" i, per això, fa una crida a la col·laboració ciutadana a avisar la policia "si observen moviments com descàrregues de begudes o equips de música en espais que no tenen una activitat habitual de festes". "Aquestes festes suposen un risc important perquè no reuneixen cap element de seguretat", adverteix.

67 hores sense interrupció del metro

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) tornarà a posar a disposició de manera ininterrompuda el servei de metro durant tota la nit de Cap d'Any. Durant 67 hores, des de les 5 del matí d'aquest dissabte i fins que finalitzi el servei de dilluns, 1 de gener, a les 12 de la nit, el metro no s'aturarà. Aquest servei pretén facilitar els desplaçaments ràpids i segurs dels ciutadans de Barcelona i l'àrea metropolitana.

Per arribar a l'avinguda de Maria Cristina, l'Ajuntament de Barcelona recomana el metro, concretament l'estació d'Espanya (L1 i L3), la més propera, i també les d'Hostafrancs (L1), Tarragona (L3), Rocafort (L1) i Poble Sec (L3). Un desplegament especial de personal ajudarà a regular els fluxos de passatgers en aquestes estacions, tant a l'inici com al final de la festa.

Pels preparatius de la festa, hi haurà desviaments en les línies de bus de TMB que circulen per la zona, inicialment la 13, la 23 i la 150, afectacions que es podrien ampliar a altres línies segons les restriccions de trànsit a la plaça d'Espanya i l'afluència de públic.