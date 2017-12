El PP valencià alimenta la catalanofòbia i anima a denunciar ''l'existència d'elements catalanistes'' a l'escola

Última actualització Dissabte, 30 de desembre de 2017 19:30 h

Diuen que hi ha una "onada d'adoctrinament" al País valencià

Redacció| Un altre cas de catalonofòbia protagonitzat pel Partit Popular, en aquest cas al País Valencià. Els populars han dit que engegaran una campanya per animar les famílies que denunciïn "l'existència d'elements catalanistes" a l'escola.

Segons ells, hi ha "malestar" entre molts pares i mares per una "onada de casos d'adoctrinament", argument que han esgrimit els unionistes per atacar un model d'escola reconegut arreu del món pels seus èxits. Acusen el Govern de la Generalitat Valenciana de ser-ne "còmplice" i retreuen a Compromís de voler convertir les escoles valencianes en "centres d'ideologització catalanista".