Puigdemont insta Rajoy a ''dialogar'' i ''rectificar'' després de la derrota del 155 a les urnes

Última actualització Dissabte, 30 de desembre de 2017 21:30 h

No ha aclarit si tornarà a Catalunya per ser investit, en el missatge de Cap d'any des de l'exili

Redacció| El president Carles Puigdemont ha exigit a l'Estat espanyol que "rectifiqui", "repari el dany causat" i s'assegui a "negociar políticament amb el Govern legítim de Catalunya". Ho ha fet en el tradicional missatge de Cap d'Any, enguany gravat des de Bèlgica -on es troba exiliat amb altres membres del Govern legítim- i que ha difós a través dels seus perfils de Twitter, Facebook i Instagram.

"Vull posar en relleu que el govern espanyol té al davant una nova oportunitat de comportar-se com la democràcia europea que assegura ser i, per tant, reconèixer el resultat de les eleccions del 21 de desembre", ha assenyalat. Ha afegit que "molts ciutadans esperen que, fracassada la recepta de la violència, la repressió i la liquidació de l'autogovern, comenci finalment l'era del diàleg i la negociació que venim reclamant des de fa anys".En aquest missatge, no ha aclarit si tornarà a Catalunya per ser investit però sí que ha assegurat que el 2018 el discurs de Cap d'Any del president es farà des del Palau de la Generalitat.