Només queda un vaixell de la policia espanyola al Port de Barcelona

L'estada dels policies en les embarcacions no ha estat exempta de polèmiques. La decoració amb els dibuixos animats de la Warner Bros va convertir el Moby Dada en objecte de mofa, encara més quan es van intentar tapar els ninots amb lones. Fruit d'aquesta popularitat no desitjada, el personatge del 'Piolín' va esdevenir una imatge insígnia, protagonista inesperada de les mobilitzacions independentistes.

L'últim dels tres vaixells que han estat residència flotant dels policies espanyols que marxarà del Port de Barcelona és el Rhapsody. A la falda del buc, atracat davant el Moll del Príncep d'Espanya, ja no es veien aquest dissabte les files de furgonetes de les Unitats d'Intervenció Policial (UIP) que hi havien estat aparcades en les últimes setmanes, després que el Ministeri de l'Interior finalitzés la retirada dels agents més de tres mesos després del desplegament amb que pretenia frenar -a cops de porra- la celebració del referèndum del passat 1 d'octubre.

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal