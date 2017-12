El president d'Aragó fa el discurs de Cap d'Any des del Monestir de Sixena

Última actualització Diumenge, 31 de desembre de 2017 12:15 h

És un escenari simbòlic per la batalla judicial i política amb Catalunya

Redacció| El president d'Aragó, Javier Lambán, ha escollit un escenari polèmic per fer el tradicional discurs de cap d'any, el Monestir de Sixena, segons informa 'El Periódico de Aragón'.

El missatge -que es podrà veure aquest migdia, a la televisió d'Aragó- es farà des d'un indret simbòlic per la batalla judicial i política entre l'Aragó i Catalunya, que va finalitzar fa unes setmanes amb el traslladar les obres d'art que eren al Museu de Lleida dins el marc de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya.



En una entrevista a Ràdio Huesca, el Secretari d'Estat per a les Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro, ha admès aquesta setmana que el trasllat de les obres va ser una operació amb voluntat política de cara a guanyar vots el 21-D. De fet, va reconèixer que es podria haver fet sense tantes presses i "es van forçar les coses de manera innecessària".Durant el seu discurs, Lamban ha assegurat que"Sixena ha reforçat aquest any la nostra autoestima com a comunitat", ha titllat d'"il·legal i irrespectuosa" la política catalana i ha denunciat la "passivitat del govern d'Espanya", tot i que ha estat la liquidació de l'autogovern català via 155 allò que ha acabat fent possible el trasllat de les peces.