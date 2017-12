El president Puigdemont, el polític més mencionat a la xarxa aquest 2017

I és que el procès català ha col·lonitzat la xarxa aquest 2017, destacant publicacions del periodista Jordi Évole i l'humorista Dani Mateo sobre el referèndum de l'1 d'octubre, amb 85.000 i 73.000 retuits. El futbolista del Barça, Gerard Piqué (que s'ha pronunciat en diverses ocasions pel dret a la sobirania a Catalunya) ha estat l'esportista més mencionat aquest 2017.Twitter també va omplir-se el passat mes d'agost de missatges pels atemptats a Barcelona i Cambrils i un missatge de la Policia Nacional demanant no compartir imatges dels ferits va ser el més compartit, amb 101.000 'retuits'.

