El CDR de Caldes teixirà una bufanda groga gegant per exigir la llibertat dels presos polítics

Última actualització Diumenge, 31 de desembre de 2017 18:45 h

Una nova iniciativa ciutadana

Redacció| Nova iniciativa ciutadana per exigir la llibertat dels presos polítics del procés català. El Comitè de Defensa de la República de Caldes de Montbui demana ajuda via Twitter per teixir una bufanda groga gegant com a símbol de protesta.

"Aquest hivern teixirem la bufanda groga més llarga de Catalunya", apunten des de la xarxa social, on també demanen col·laboració als ciutadans per tal que aportin llana o ajudin a teixir-la.



La iniciativa és idea d'un grup de persones grans que es reuneixen cada setmana per exigir l'alliberament del vicepresident Oriol Junqueras, el conseller Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. De moment, no s'ha fixat una data de finalització de la bufanda.