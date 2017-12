Ridícul d'una consellera de C's en denunciar que les papereres pel plàstic siguin de color groc

Última actualització Diumenge, 31 de desembre de 2017 17:45 h

Diu que s'han col·locat amb "intenció" de "fractura i divisió", però són per la 'Cursa dels Nassos'

Redacció| La Consellera del Districte de les Corts de Ciutadans, Sonia Reina Sánchez, ha denunciat via Twitter la col·locació al carrer Marina de Barcelona de papereres de color "groc separatista" i que -segons ella- tenen "zero utilitat". S'ha dirigit a l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, per recriminar-li un suposat suport a l'independentisme.











El que no sap Reina és que les papereres s'han col·locat al llarg de tot el recorregut de la 'Cursa dels Nassos', el darrer esdeveniment esportiu de l'any a Barcelona, aquest diumenge. Són grogues perquè estan pensades perquè s'hi puguin llençar envasos de plàstic (com les ampolles d'aigua dels corredors), llaunes i brics i no perquè -com diu la consellera de C's- hi hagi cap "intenció" de "fractura i divisió". Reina, fins i tot, s'atreveix a qüestionar que l'alcaldessa pugui estar incorrent en un delicte de "malversació" de fons públics.