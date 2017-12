Boya carrega contra Moragas per les informacions que diuen que va impulsar SCC

En un fil a Twitter, Boya assegura que "si SCC era un dels elements de la branca 'social' de l'Operació Catalunya, era evident que Moragas era al darrere". Tal com deia aquest article del directe.cat del 2016 -que ja parlava de la "creació i potenciació de l’entitat Societat Civil Catalana per contrarestar les entitats del sobiranisme"- Boya també apunta que SCC "es va fundar" "per fer de contrapès a l'ANC" i assenyala les seves relacions amb "membres de l'extrema dreta i comptes tan opacs com els de Cs".