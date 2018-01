L'Estat perpetua l'ofec econòmic català amb el FLA

Última actualització Dimarts, 2 de gener de 2018 05:00 h

La Generalitat intervinguda demanarà més recursos al FLA per pagar els deutes que aquest ha generat

J.S | L'estratègia és molt clara, l'única via perquè la Generalitat pugui disposar dels recursos que ella mateixa genera és mitjançant el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA). Una via per trobar finançament que té trampa, ja que la institució, per poder fer ús dels recursos que ella mateixa genera, n'ha de pagar uns interessos. Un negoci per a l'Estat, una ruïna per Catalunya.

El problema original de l'economia catalana rau en el fet que el 95% dels ingressos de Catalunya són intervinguts per l'Estat. Sense independència econòmica per disposar de tots els ingressos i acudir als mercats exteriors, la Generalitat només té en el FLA l'única via per trobar finançament.

L'ofec econòmic que provoca aquest recurs és exagerat, aquest any la Generalitat intervinguda per l'Estat té previst demanar 9.349 milions d'euros al FLA, dels quals el 58%, 5.454 milions, es destinaran a pagar els deutes pendents que suposa acollir-se a aquest mecanisme de l'Estat.