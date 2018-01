[Vídeo] Borrell equipara el franquisme amb l'independentisme

2 de gener de 2018, 12.14 h



Borrell, cada dia ets més curt d'enteniment i dius tonteries més vulgars.



Aquesta comparació és tòpica entre els desmanegats de la meseta. No es digna d'un flequer català i encara menys d'un doctorat en econòmiques. Només és digne d'un pobre idiota que com que va fer tots els seus estudis a Madrid, es va deixar influenciar per l'ambient perquè no tenies prou PERSONALITAT per sobreviure com català en un ambient advers. ETS UN FLUIX, no ets ningú. Pots lladrar tant com vulguis que ... Llegir més