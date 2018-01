El 58% dels espanyols creu que la situació política empitjorarà aquest 2018

2 de gener de 2018, 12.20 h



Creuen que aniran de mal en pitjor, però seguiran votant el PP, com si els haguessin encantat. És clar que els catalans amb convergència, també déu n'hi do. Sembla com si tots els pobles del món, quan la dreta fa les seves falses promeses, tothom corre depressa a votar-los, no fos cas que s'acabessin els caramels. Pobra humanitat!