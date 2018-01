Aquests són els programes que perillen de la graella de TV3

2 de gener de 2018, 17.38 h

Al #2 # No sé com t'ho mires, però coneixent el teu grau "d'inteligència" no sé pas com goses ni escriure. Ni coneixement ni vergonya ni molt menys encara, por al ridicul, noi. Jo, veig que el mot Tabarnia és una tabarra que us heu inventat i que va en contra vostra, o sigui més ben dit, que ens doneu la raó, cosa que no us hi heu fixat. Reconeixeu que la Catalunya dividida és la vostra venjança per la Catalunya separada d'Espanya.Per quina raó? Per la mala distribució dels diner... Llegir més